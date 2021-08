Tempo 30 auch in Österreichs Städten vorstellbar?

Autofahrer, die künftig durch die französische Hauptstadt fahren, sollten es etwas gemächlicher angehen. Mit Montag trat eine flächendeckende Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde in Paris in Kraft - diese gilt auf fast allen Straßen der Metropole. Auch für Raser wird es in Zukunft teuer: Bei einer Geschwindigkeitsübertretung gibt es Geldbußen von mindestens 90 Euro. Könnten Sie sich Tempo 30 als Maximalgeschindigkeit auch in österreichischen Städten vorstellen? Wo sehen Sie Vor- und Nachteile dieses Systems? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema.