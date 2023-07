„Ich steck dich mit meiner Krankheit an!“

Opfer grün und blau geschlagen

Die Fotos der Polizei nach dem Vorfall im April schockieren. Die Frau war grün und blau geschlagen: Ein blaues Auge, mehrere Hämatome am ganzen Körper, eine geschwollene und blutende Lippe. „Er biss mir in die Unterlippe, bis ich blutete. Er sagte, ich solle nicht schreien oder mich wehren, dann sei es schneller vorbei. Ich dachte, ich würde hier nicht mehr lebend rauskommen“ - so ihre schreckliche Aussage.