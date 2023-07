Ist „Dancing Stars” eine Cashcow für den Sieger?

Fragt man also Künstlermanagerin Marika Lichter, die Siegerin der ersten Staffel 2005, dann ist es, wie so oft im Leben: „Wenn du nix daraus machst, dann warst du ungeschickt.“ Wenn nicht sie im Abba-Kostüm in Erinnerung geblieben sei, wer dann? Lichter: „Meine Erfahrung ist, die Show hat mich bekannt gemacht. Wenngleich viele gar nicht wussten, dass ich Schauspielerin und Sängerin bin und nicht Tänzerin. Ich habe nach meiner „Dancing Stars“-Reise also eine Preissteigerung für meine Auftritte gehabt und habe meine Angebote besser verhandeln können.“