Kostenlos kühlt es sich in Salzburg am besten

Sofortiger Baustopp an den Gewässern, Kolumne

Vom Boden- bis zum Attersee: Die Uferbereiche von Österreichs Badeseen werden immer häufiger mit (Luxus-)Immobilien zugebaut. Eine Folge: Der Kärntner Wörthersee ist bereits zu 82 Prozent in Privatbesitz. Für die Allgemeinheit wird es zusehends schwieriger, das Allgemeingut Natursee in vollen Zügen auszukosten. Es wäre ratsam, an Salzburgs auch bei Investoren so beliebten Naturjuwelen wie etwa dem Zeller See einen sofortigen Baustopp zu verhängen. Seit Jahren steigende Temperaturen führen unweigerlich dazu, dass die Nachfrage nach kühl-nassen Ecken und Nischen weiter steigen wird.