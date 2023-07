Mittelalterlich kochen im Achazium Forchtenstein

Während der Pandemie hat Hausherr Ernst Achaz ein Juwel seines Anwesens – die alte Rauchkuchl im Obergeschoß des Renaissancegebäudes – in Zusammenarbeit mit dem Landeskonservator wieder auf Hochglanz gebracht. Was wäre zur Eröffnung also passender gewesen, als ein kulinarischer Streifzug durch die Küche des Mittelalters? Zu den Feierlichkeiten – und zum gemeinsamen Kochen – geladen war eine illustre Runde, die in historischem Gewand die Rauchkuchl wieder „einweihte“. Denn ausgestattet mit teilweise historischen Originalen, aber auch mit zeitgemäßen Repliken aus dem Privatbesitz des Hobbyhistorikers, ist sie voll einsatzbereit.