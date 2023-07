Flucht aus Lkw: Zwei Frauen und Kinder an Bord

Freilich erinnert der Vorfall am Samstagvormittag an den August 2015, als 71 Menschen nahe Parndorf im luftdicht verschlossenen Laderaum eines Kleintransporters ums Leben kamen. Doch im Gegensatz zur Tragödie vor acht Jahren konnten sich die 46 Flüchtlinge an Bord des Lastwagens, der auf dem Lkw-Parkplatz in Nickelsdorf in der prallen Sonne abgestellt worden war, befreien: Nachdem sich das Fahrzeug etwa eine Stunde lang nicht bewegt hatte, schnitten sie die Plane auf, kletterten ins Freie und liefen davon (die „Krone“ berichtete). Nun wurden weitere Details bekannt.