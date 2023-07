Kommende Woche wird noch heißer mit bis zu 36 Grad

Allfällige Restwolken nächtlicher Gewitter lösen sich am Dienstag rasch auf. Damit bleibt es dann auch tagsüber in ganz Österreich wolkenlos und die Sonne zeigt sich vor allem im Osten durchgehend. Nur im Bergland sind am Abend ein paar Haufenwolken und lokale Gewitterzellen möglich. Die Tageshöchsttemperaturen reichen von 29 bis 36 Grad.