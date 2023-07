Unfall mit Beiwagen-Maschine wegen Rehbock

Der Villacher (63) war mit seinem Motorrad mit Beiwagen gegen 21.22 Uhr von Stadelbach kommend auf der Drautal Straße in Richtung Villach unterwegs. In Töplitsch kam es dann zur Kollision mit dem Rehbock. Der 63-Jährige kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte. Der unbestimmten Grades verletzte Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach geflogen. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden, Der Rehbock verendet an der Unfallstelle. Die Drautal Straße war für die Dauer des Rettungseinsatzes bis 22 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung über die Ferndorfer Straße ( L 37) wurde eingerichtet.