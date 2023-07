Senior bei Treppensturz lebensgefährlich verletzt

Verheerender Unfall am späten Samstagnachmittag in Telfs im Tiroler Oberland: Ein 79-Jähriger stürzte in seinem Haus über eine Treppe und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Da die Eingangstür versperrt war, musste die eintreffende Polizei zunächst über eine Leiter auf den Balkon klettern. Von dort aus gelangten die Beamten dann zum Schwerverletzten.