Vor NATO-Gipfel: Ukraine will „klare Einladung“

Makeiev verwies darauf, dass einer aktuellen Umfrage zufolge mehr als die Hälfte der Deutschen dafür sind, dass die Ukraine früher oder später in die NATO aufgenommen wird. „Wenn schon über die Hälfte der Befragten in Deutschland sich für die Ukraine in der NATO aussprechen, dann versteht man, dass unsere Mitgliedschaft keine Eskalation bedeutet, sondern den Weg zum Frieden“, sagte er. „Der einzige Weg, der russischen Aggression gegen Europa ein Ende zu setzen, ist das Senden eines starken Signals aus dem NATO-Gipfel 2023, der alle Chancen hat, in die Geschichte des Zusammenhalts einzugehen.“