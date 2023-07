„Härtester Test des Lebens“

„Am Ende gibt es eine große Leere“

„Einlass in den Saal war gegen 7 Uhr in der Früh. Losgegangen ist es dann um 9 Uhr. Vormittags wurde das medizinische Basiswissen in Mathe, Chemie, Physik, Biologie per Multiple Choice-Fragen abgeprüft. Nach 90 Minuten Mittagspause, in denen du nur versuchst, dein Gehirn mit viel Zucker am Laufen zu halten, ist es dann um Kognition gegangen. Zum Abschluss kam erst der schwerste Teil, bei dem man lange Textpassagen verstehen und übertragen musste. Am Ende gibt’s nur eine große Leere!“