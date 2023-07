Was ist noch normal? | „Landpomeranzn“ mit Haberer

Was ist noch normal? Die Zeiten, als die ÖVP aus St. Pölten gesteuert wurde - die sind spätestens seit Johanna Mikl-Leitners Wahlniederlage im Jänner vorbei. Ein Machtzentrum der Volkspartei bleibt Niederösterreich allemal, trotz herber Verluste liegt sie nur im kleinen Vorarlberg besser als im Land um Wien. Mikl-Leitner, zunächst schwer gezeichnet vom Absturz und der folgenden Koalitionsbildung mit den bis dahin mehr als ungeliebten Blauen, meldete sich in der abgelaufenen Woche in der „Krone“ mit deutlichen Worten: Es bestätige sich ihr Eindruck, wonach sich mehr und mehr Menschen von der Politik zu wenig verstanden fühlen. Vor allem: Die Interessen der breiten Mitte der Gesellschaft kämen in der politischen Debatte zu kurz. Die Mitte - sie fühlt sich vernachlässigt. Nicht nur in Österreich. Wie vernahm man es kürzlich bei einer Straßenumfrage nach der ersten Wahl eines rechten AfD-Kandidaten zum Landrat im ostdeutschen Thüringen? „Es muss sich halt was ändern - egal, in welche Richtung“, sagte eine Frau auf Ö1. Egal, in welche Richtung! Wir haben es zuletzt bei allen Landtagswahlen erlebt: Die Wähler strömen an die äußeren Ränder nach rechts und links. Mikl-Leitner will künftig mehr für „die schweigende Mehrheit“ tun, Politik machen für die Gruppe der „Normaldenkenden“. Allerdings: Unter „normal“ versteht längst jeder etwas anderes. Der Ober-Grüne Werner Kogler hält im „profil“ die Mikl-Leitner-Aussage, sie vertrete bei Klima und Gendern die Normaldenkenden, gar für „brandgefährlich“ und „präfaschistoid“. Ja, was ist heute noch normal?