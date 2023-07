Christian Krall erobert mit Theo die Starnacht

Zudem steckt er noch in den Vorbereitungen für die Premiere der Theatergruppe KULT am 14. Juli in der Krumpendorfer Waldarena mit „Käptn Hakennase und seine Piraten“ und dann pendelt Christian Krall auch noch ab Mitte Juli zwischen Kärnten und der Steiermark hin und her, um auch im Steirischen wieder Theater zu spielen. Auf den Auftritt morgen, Samstag, bei der Starnacht am Wörthersee freut er sich natürlich riesig. Und er ist bestens vorbereitet, denn er hat jede freie Minute fürs Proben verwendet - sogar unter der Dusche. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was man von dem sympathischen Kärntner noch alles hören wird.