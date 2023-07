Italien: Bayerin raste in Familie - drei Tote

Die 31-jährige Bayerin befindet sich in einem Frauengefängnis in Venedig in Haft, teilten die Carabinieri mit. Sie verlor bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und raste in die Familie aus der Gegend von Venedig, berichteten die Carabinieri. Sie tötete dabei den zweijährigen Buben, seinen 48-jährigen Vater und seine 65-jährige Großmutter. Die Mutter des Kindes wurde ins Spital eingeliefert, sie befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Großvater, der auch mit der Familie unterwegs war, musste wegen schweren Schocks behandelt werden.