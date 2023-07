Buntes, frisches Bio-Gemüse für Menschen in Not

Frisches gesundes Essen ist leider oft eine Frage des Geldes. Damit auch Menschen, die sich das nicht leisten können, in den Genuss frischer Lebensmittel kommen, wurde vor drei Jahren das Projekt „Stadt.Land.MUT“ gestartet. Mit großem Erfolg. Im letzten Jahr wurden beeindruckende 3100 Kilogramm Gemüse und Kräuter im Wert von rund 17.000 Euro geerntet und über den vereinseigenen Gratis-Sozial-Greissler ausgegeben sowie an soziale Organisationen in Wien und St. Pölten weitergegeben.