Finanzexperte bringt sein Opfer um 150.000 Euro

In den sozialen Medien treiben sich allerelei selbsternannte "Experten herum, nicht wenige haben es aber auf das Geld ihrer Opfer abgesehen. Die Betrüger platzieren ihre Lockangebote, versprechen unfassbare Gewinne. Anschließend werden sie telefonisch oder per E-Mail kontaktiert und in die Falle gelockt. Zuletzt wurde ein Opfer aus Oberösterreich um mehr als 150.000 Euro betrogen.