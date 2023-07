Plansee Group schafft erneut einen Rekordumsatz

Unternehmen mit Umsätzen über der Milliarde sind in Tirol an einer Hand abzuzählen. Eines davon lud zur Rückschau auf das vergangene Geschäftsjahr und es war „Heavy Metal“ auf Außerfernerisch. Die weltweit agierende Plansee Group mit Stammsitz in Breitenwang bei Reutte, Hersteller von Hochleistungswerkstoffen und Werkzeugen aus extrem starken Metallen, hat mit 2,34 Milliarden Euro erneut einen Rekordumsatz eingefahren (plus 16 Prozent).