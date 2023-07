Luxus pur erleben in Scheiblhofer - The Resort

Tauchen Sie ein in ein Reich des Genusses und der Entspannung, welches sich harmonisch in die idyllische Landschaft des burgenländischen Andau einfügt: Das Scheiblhofer The Resort. Der renommierte Winzer Scheiblhofer erweitert sein Portfolio und präsentiert ein 4****Superior Wein-Wellness-Resort, das nicht nur Weinliebhaberherzen höher schlagen lässt.