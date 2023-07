Brutalo-Duo überfiel Glücksspiel-Sieger

Die Freude über den Gewinn währte denkbar kurz. Ein Flachgauer (33) verließ in der Nacht auf Donnerstag freudestrahlend ein Lokal in Bischofshofen. Bei einem Glücksspiel hatte er soeben knapp 3500 Euro gewonnen. Am Weg zu seinem Pkw bemerkte der Mann, dass ihn zwei Personen verfolgten. Der 33-Jährige rannte zu seinem Auto und stieg ein.