Extreme Unwetter suchten Salzburg und Tirol heim

Überflutungen und Baum auf Straße in Tirol

Nachdem gegen 15 Uhr bereits erste Hagelkörner vom Himmel geprasselt waren, waren im Anschluss Florianijünger nach Wasserschäden bei Unterführungen und in Gebäuden gefordert. Aber auch im Rest von Tirol wurden einzelne Einsätze gemeldet. So fiel etwa in Innsbruck ein Baum auf die Straße und in Patsch trat ein Bach übers Ufer. Am Abend beruhigte sich die Lage wieder. Verletzte dürfte es keine gegeben haben.