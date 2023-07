Eselpark verwandelt sich zu Kunstausstellung

Kunst für alle

„Wir machen schon zum dritten Mal eine Ausstellung samt Kindermalkurs im Eselpark in Malta“, erzählt Egger. Er und seine Familie lieben Kärnten - so sehr, dass sie vor Kurzem hergezogen sind. Im Atelier in der Villacherstraße entstehen nun seine Acryl-Bilder. „Ich möchte Kunst für alle machen“, so Egger. „Auch preislich!“ Kunstliebhaber können sich ihr Lieblingsbild deshalb schon unter 100 Euro sichern. Und am Wochenende ist das auch im Eselpark möglich. „Da werden meine bunten Tier-Gemälde ausgestellt.“