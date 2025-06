Duo am Zettel! Austria ist am Transfermarkt aktiv

Schön langsam dreht sich das Transferkarussell in Waidmannsdorf! Gestern gab der Neo-Zweitligist die Verpflichtung von Ex-Indien-Legionär Marc Andre Schmerböck bekannt. Der Offensivspieler hatte seine besten Zeiten beim WAC und bei Sturm in der Bundesliga. „Er war ein Wunschspieler, bringt Erfahrung und auch sportliche Qualität mit“, meint Sportchef Mario Brkljaca. Nach dem Abschied von Ried 2024 spielte der 31-Jährige in der 3. Liga in Spanien, in Indien und in der „Icon-League“ von Toni Kroos.