Warum Heimarzt seit Jahren um Lift kämpfen muss

Derzeit ist der Garten nur mit Begleitung zu erreichen, aber nur sehr kompliziert. „Alleine schaffen es Menschen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, gar nicht bis ins schattige Grün“, so Scheicher. Daher gäbe es seit Jahren die Forderung, einen Lift zu errichten. Das Vorhaben scheitere aber an den Kosten: 140.000 Euro. Bürgermeister Markus Lakounigg: „Ich bin natürlich für den Lift, aber es fehlt derzeit an allen Ecken und Enden an Mitteln.“