„Wham!“: Von Schulfreunden zur Pop-Sensation

„Wie kann das Land in diese zwei Idioten verliebt sein?“, fragt George Michael scherzhaft. Gemeint sind er selber und Partner Andrew Ridgeley als Pop-Formation Wham! und Antworten auf diese Frage, gibt die neue, gleichnamige Netflix-Doku. Und die sind relativ rasch gefunden. Noch lange bevor „Last Christmas“ in die Annalen der Musikgeschichte eingehen wird, lernen sich die beiden als 11- und 12-Jährige in der Schule kennen und sind von Anfang an auf der selben Wellenlänge.