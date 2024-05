„Es ist wichtig, den ganzen Horror zu zeigen“

Serienfans kennen Melanie Lynskey als Stalkerin aus „Mein cooler Onkel Charlie“ oder als Opfer eines Flugzeugabsturzes in „Yellowjackets“. Jetzt spielt sie in der neuen Sky-Serie „The Tattooist of Auschwitz“ eine wichtige Rolle. Die „Krone“ sprach mit ihr vor dem Serienstart am 8. Mai.