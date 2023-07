Israelische Armee zieht ab und fliegt Luftangriffe

Anschlag in Tel Aviv, Raketen aus Gaza

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Dienstagnachmittag zwar ein baldiges Ende des Einsatzes in Dschenin angedeutet. Zugleich machte er aber deutlich, die Aktion sei „kein einmaliger Vorgang, wir werden so lange wie nötig weitermachen“. Verteidigungsminister Joav Galant sagte, Dschenin sei in den vergangenen zwei Jahren zu einer Brutstätte für Terrorismus geworden - das sei nun vorbei. In den vergangenen Jahren hatten mehrere Bewohner der Stadt Anschläge auf Israelis verübt. Vergeltungsschläge gab es bereits wenig später. Ein palästinensischer Angreifer verletzte bei einem Anschlag in Tel Aviv mindestens sieben Menschen. Er war an einer Bushaltestelle in eine Fußgängergruppe gerast und hatte anschließend auf sie eingestochen. Israelischen Medienberichten zufolge soll eine der Verletzten ihr ungeborenes Kind nach dem Angriff verloren haben. Die Hamas sprach nach der Attacke von einer „ersten Reaktion“ auf die Geschehnisse in Dschenin. Demnach war der Angreifer, der wenig später erschossen wurde, ein Mitglied der Palästinenserorganisation.