Palästinenser flüchten aus Flüchtlingslager

Israels Armee hat ihre am Montag begonnene Militäroffensive im besetzten Westjordanland in der Nacht auf Dienstag fortgesetzt. Bei Luftangriffen und Gefechten am Boden seien mindestens neun Menschen getötet worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Widersprüchliche Angaben gab es über eine mutmaßlich angeordnete Räumung eines Flüchtlingslagers, in dem rund 17.000 Personen leben.