Roter Widerstand gegen neuen Chef geht weiter

Nicht enden wollende Solidaritäts- und Freundschaftsbekundungen. Als hätte es nie böses Blut im Kampf um die SPÖ-Spitze gegeben. Alle im Team Babler. Alle ziehen an einem Strang, inklusive dem unterlegenen burgenländischen Landeschef Hans Peter Doskozil und dem gewichtigen Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Doch Halt. Ganz so einfach kommt die deklarierte Seilschaft offenbar nicht an die Spitze. „Auf diese Art ist eine Einigung in der Partei kaum möglich“, sagt ein roter Grande zur „Krone“.