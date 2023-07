In der SPÖ geht es munter weiter Schlag auf Schlag

Jetzt hatte sich bekanntlich Klubobmann Philip Kucher über Kritik an dem neuen SPÖ-Chef durch Günter Kovacs verärgert gezeigt. Der burgenländische Mandatar teilt in gewissen Punkten wie die Legalisierung von Cannabis nicht die Ansichten Bablers. Zuvor musste sich Kovacs bei seinem offiziellen Abschied aus der Funktion des Bundesratspräsidenten in Wien aber selbst aus den eigenen Reihen unerwartet spitze Bemerkungen gefallen lassen.