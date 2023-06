Oligarchen-Juwel in Südfrankreich ist zu haben

Das Problem mit den Loyalitäten

Allerdings hat ein Oligarchen-Leben auch Schattenseiten. Einmal in Ungnade gefallen, gibt es so gut wie keinen Weg zurück. Viele von ihnen starben bereits einen mysteriösen Tod. So auch Beresowski, den es im Jahr 2013 erwischte. Er wurde tot in seinem Haus aufgefunden, die Umstände sind bis heute ungeklärt. Man nimmt aber an, dass sein Ableben mit seiner Haltung zu Russlands Machthaber Wladimir Putin zu tun hatte. Von dem war er nämlich gar nicht begeistert.