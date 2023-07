Vandale zog durch Lienz und biss Bekanntem Ohr ab

Am 28. Mai hatten beim Rumänen die Handschellen geklickt. Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll der 29-Jährige damals die Fassade eines Hauses sowie die Stadtmauer in Lienz mit einem weißen Lackspray besprüht haben. Zudem wird er verdächtigt, einen 25-jährigen Österreicher gefährlich bedroht, eine Steinskulptur demoliert und drei zur Skulptur gehörende Figuren in die Isel geworfen zu haben.