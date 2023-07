Ein „Don Quijote“ in wahrlich traurigem Gewand

Die Sommerspiele Perchtoldsdorf (NÖ) bringen unter Neo-Intendant Alexander Paul Kubelka (Regie) „Don Quijote“ von Jakob Nolte nach dem Roman von Cervantes auf die Bühne des Burghofes. Zum Einstand hat der künstlerische Leiter ein Stück Weltliteratur auserkoren, lässt das Werk durch Nolte auf sommerlich-leichte zwei Stunden verknappen und auch gleich neu deuten. Was als Kunstgriff gedacht, lässt den Zuschauer jedoch oft in Absurdität verweilen. Denn das „Spiel im Spiel“ lässt Don Quijote zum heldenhaften Archetyp eines verwirrten „Träumers“ werden. „Ich kann sein, wer immer ich möchte, jeden Tag aufs Neue“, gibt er den Menschen vorbildlich mit auf den Weg. Denn Schuld an seiner Misere sind in Wirklichkeit nur die anderen, die in altgedienten Normen verharren.