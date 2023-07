Koita im Visier von einem Weltmeister

Der Klub, der die vergangene Ligue-1-Saison auf Platz 15 beendet hatte, sorgte erst kürzlich mit einem anderen „Transfer“ für Aufsehen. Welt- und Europameister Patrick Vieira, der zuvor bereits als Trainer von Nizza und Crystal Palace gearbeitet hatte, unterschrieb in Straßburg bis 2026. Mit der 47-jährigen Fußball-Legende zu arbeiten, könnte durchaus Anreiz für einen Wechsel sein. Koitas Vertrag in Salzburg läuft nur noch ein weiteres Jahr, er dürfte einem Tapetenwechsel offen gegenüber stehen. Die Bullen würden mit dem 23-Jährigen jedoch gerne verlängern, daher wird es demnächst definitiv Gespräche geben. Falls Koita keinen neuen Kontrakt unterschreiben will, wäre der heurige Sommer wohl die letzte Möglichkeit, um noch eine Ablöse für ihn zu erhalten.