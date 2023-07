Ex-Bulle vor Engagement im Salzburger Unterhaus

Auch Ligakonkurrent an ihm dran

Kuchl soll am 55-fachen Nationalspieler ebenfalls dran gewesen sein, aber eine Absage kassiert haben. Der ehemalige Publikumsliebling der Roten Bullen ist im Salzburger Unterhaus in aller Munde. Er könnte von rot-weiß auf gelb-blau wechseln. Ein Faktor, mit dem sich die SAK-Anhänger bestimmt anfreunden könnten.