Hilfe für Geschäftsleute in Frankreich angekündigt

Aufgrund der Unruhen in Frankreich sagte Präsident Emmanuel Macron kürzlich seinen Deutschland-Besuch ab. Man hoffe, dass der soziale Frieden in Frankreich wiederhergestellt und die Risse in der Gesellschaft geheilt werden könnten, sagte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Montag kam zudem ein persönliches Treffen zwischen Marine Le Pen und dem italienischen Vizepremier Matteo Salvini in Rom nicht zustande. Sie stiegen auf eine Videokonferenz um.