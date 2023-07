Franzose sammelt Spenden für Polizisten in U-Haft

Der 17-jährige Nahel war am Dienstag in Nanterre am Steuer eines Autos von einer Motorradstreife gestoppt worden. Als der Jugendliche plötzlich losfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten. Die Einsatzkräfte hatten zunächst angegeben, dass sie der Jugendliche habe überfahren wollen. Als Medien Videobilder des Vorfalls verifizierten und sich diese in sozialen Netzwerken verbreiteten, rückten sie aber von dieser Darstellung ab.