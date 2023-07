Ex-ORF-Journalistin mit Pflasterstein attackiert

„Wir wurden hier in der Avenue Pablo Picasso gerade beim Filmen von Maskierten mit einem Pflasterstein bedroht und unserer Kamera beraubt. Wisst ihr, was das Schlimmste war? Die Umstehenden haben applaudiert. Das trifft wirklich mitten ins Herz“, schrieb die Journalistin (61) am Samstag auf Twitter.