Mann vergiftete Ehefrau und Oma der neuen Freundin

Thallium wirkt im Körper als Zellgift. Schon 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht reichen aus, um Vergiftungssymptome wie Übelkeit und Erbrechen auszulösen. Obwohl der Angeklagte die Vorwürfe bestritten hat, wurde er am Montag zu lebenslanger Haft verurteilt. „Aus jetziger Sicht dürfen Sie nie mehr in Freiheit kommen“, sagte die Richterin am Landgericht Köln. Dort wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt.