Hochmodernes Diagnosegerät für die Wundversorgung

Zudem lasse sich das Heilungspotenzial besser einschätzen. „Wir sind der Horten Stiftung sehr dankbar für diese großzügige Spende. Es ist eine großartige Ergänzung zu unseren bestehenden Therapieangeboten", so Gorjanc. Mit dieser Neuerung setzt das Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt erneut Maßstäbe in der medizinischen Versorgung in Kärnten und ganz Österreich. Das PeriFlux 6000 ist das erste seiner Art in Kärnten und eines der wenigen in Österreich. Es ermöglicht dem Wundzentrum nicht nur die Erhaltung seiner hohen Standards, sondern erleichtert auch zukünftige Re-Zertifizierungen und stellt sicher, dass die Patienten des Elisabethinen-Krankenhauses weiterhin von modernsten medizinischen Erkenntnissen profitieren können.