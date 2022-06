Elisabethinen: Mit Sonnenenergie zur Therapie

Dritter Platz: Solarthermische Anlage Friesach

Der dritte Preis ging an ein Gemeinschaftsprojekt der KELAG Energie & Wärme GmbH, von „Unser Kraftwerk“ und GREENoneTEC. Diese drei Kärntner Betriebe eröffneten 2021 die größte solarthermische Anlage Österreichs in Friesach, welche nun rund 15 Prozent des Wärmebedarfs, rund 2,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, der Kunden in der Stadt Friesach liefert.