Elisabethinen übernehmen Alterspsychiatrie in Graz

Die Barmherzigen Brüder mit bisher zwei Standorten in Eggenberg und in der zentrumsnahen Marschallgasse werden bis 2022 ihre Einrichtungen und Leistungen in der Marschallgasse konzentrieren. Dort soll sich in den nächsten Jahren ein Zentrum mit einem operativen Schwerpunkt inklusive einer großen Abteilung für Innere Medizin etablieren, während die Elisabethinen den Fokus auf einen Versorgungsauftrag für Alterspsychiatrie, der die Bereiche der Neurologie, der Akutgeriatrie sowie der Palliativ-und Hospizbetreuung umfasst, legen werden. Dazu haben die Elisabethinen nunmehr die Abteilungen für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie der Barmherzigen Brüder am Standort Eggenberg übernommen.