SPÖ will Änderung bei Grunderwerbsteuergesetz

Hat sich Investor René Benko beim Kauf der Möbelhäuser von Kika und Leiner im Jahr 2018 Millionen Euro an Steuern erspart? Jeder Häuslbauer oder Wohnungskäufer in Österreich muss eine Grunderwerbsteuer in der Höhe von 3,5 Prozent zahlen. Ausgerechnet milliardenschwere Immobilienhaie können sich diese Steuer allerdings sparen. Das Grunderwerbsteuergesetz sieht nämlich vor, dass bei einem sogenannten „Share-Deal“ eine Grunderwerbsteuer von nur 0,5 Prozent angewandt wird. Dabei wechselt das Grundstück nicht direkt den Eigentümer, sondern eine Gesellschaft – etwa eine Immobilien-GmbH – die das Grundstück besitzt, wird übertragen.