Benko: Was Kika/Leiner wirklich gekostet hat

„Operative Verluste“

In jedem Fall hat Benkos Signa erneut einen Reputationsverlust zu verkraften - der Ausflug in den österreichischen Möbelhandel geht nicht unbedingt als Erfolgsstory in die Geschichte seiner Signa-Gruppe ein. Laut „Krone“-Infos ist der Kaufpreis auch deutlich von jenen Summen entfernt, die unmittelbar nach Bekanntwerden des „Paukenschlages“, über den die „Krone“ am Donnerstag zuerst berichtet hatte, durch Medien gingen. Wohl aus gutem Grund: Laut dem Wirtschaftsmagazin „Trend“, der bereits 2022 darüber berichtete, standen in den Bilanzen für das Geschäftsjahr 2020/21 „operative Verluste“ in Höhe von zehn Millionen Euro (Leiner) und 12,8 Millionen Euro (Kika).