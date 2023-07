„Wunder von Ansfelden“: Im Exil kam Bub zur Welt

Lean darf nach Hause

Die Frau musste wie alle anderen Dienstagabend binnen Minuten ihr Zuhause verlassen - und das mit ihrem ersten Baby im Bauch. Am Wochenende brachte sie dann, quasi im Exil, ein Kind zur Welt, berichtet Partoll. „Es ist ein Bub und das erste Kind der Familie. Er kommt am Dienstag vom Krankenhaus nach Hause.“ Mama, Papa und der kleine Lean dürfen dann auch tatsächlich wieder in ihr eigenes Heim zurückkehren.