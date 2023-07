Freigabe der letzten Häuser in Ansfelden läuft

Evakuierung nach Gasexplosion

Wie berichtet waren zuletzt noch 15 Häuser in Ansfelden gesperrt. Sie befinden sich in unmittelbarer Umgebung jenes Hauses, das nach einer Gasexplosion am Dienstagabend in Vollbrand stand. Bei Tiefenbohrungen war Gas ausgetreten, das zur Explosion und in weiterer Folge zur Evakuierung einer großen Siedlung in Freindorf in Ansfelden geführt hatte.