Streckenumbau in Spielberg? Viel zu gefährlich!

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Hauptthema diesmal in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: der Formel-1-Grand-Prix von Österreich in Spielberg mit all seinen verrückten Randerscheinungen. Unter anderem wird ein Vorstoß der FIA wird besprochen. Die überlegt nach dem Strafen-Chaos in Spielberg ja, die Strecke umzubauen. Dazu Hofstetter: „Das ist - auch, weil man ja die MotoGP mitdenken muss - viel zu gefährlich. Das wird so nicht funktionieren.“