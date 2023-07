„Grenzenloses Chaos“ beim Spielberg-Grand-Prix

„Irrsinnige Strafenflut“

„Ein grenzenloses Chaos in der Formel 1“, titelte die „Mundo Deportivo, Italiens “Corriere dello Sport„ schrieb: “Ferrari-Chaos in Österreich. Sainz bestraft und die Rangliste durcheinandergewirbelt.„ Auch der Schweizer “Tages-Anzeiger„ wollte die Diskussionen rund um die insgesamt acht Strafen nicht kleinreden. “Verstappen siegt - doch zu reden gibt eine irrsinnige Strafenflut", so unsere Nachbarn.