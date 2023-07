Schlager-Star Nicole gibt Fans Gesundheits-Update

„Die Zeit blieb stehen“

Ihre Ärztin entdeckte zwei Tumore in ihrer rechten Brust. Die Biopsie habe ergeben, dass diese bösartig sind. „Die Diagnose im Dezember 2020 war ein Schock“, schilderte Nicole. „Die Zeit blieb stehen. Mein Leben lief in Zeitlupe wie ein Film in mir ab. Ich dachte nur: Ich doch nicht!“ Im Jänner fing die Schlagersängerin schließlich mit der Chemotherapie an. Nach neun Sitzungen folgten 28 Bestrahlungen. „Die Tumore waren klein, aber aggressiv“, erklärte sie damals.