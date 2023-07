Schachgedanken zum Beinahe-Putsch

Was, wenn der gute Schachspieler Putin auf die hohe Kunst der Strategie setzte? Wenn er Angriffe andeutet und Bauern opfert, um sich am Ende Vorteile zu verschaffen? Wenn der Welt vor Augen geführt werden sollte, dass 6255 Atomsprengköpfe auch in die Hände eines wild gewordenen Warlords fallen könnten? Unstrittig ist, dass die Welt nach stundenlangen Schrecksekunden aufatmen konnte. Wäre es dann nicht besser, einer wie er, Putin, seit 23 Jahren an der Macht, angriffig, aber eher berechenbar, hätte die Hand auf dem atomaren Kriegsarsenal?