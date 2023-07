Junge Jazzer mischen die Oststeiermark auf

Jazz verorten immer noch viele Menschen in verrauchten Kellern und zwielichtigen Clubs. Bei eben jenen Menschen gilt er als Musik der Großeltern. Doch in Wahrheit ist diese Musik frisch wie am ersten Tag und begeistert immer mehr Jugendliche. Das wohl beste Beispiel dafür ist die Sant Andreu Jazzband aus Barcelona, die sich einen weltweiten Ruf als erfolgreichstes Kinder- und Jugend-Jazzprojekt erarbeitet hat. Das liegt nicht zuletzt am charismatischen Bandleader Joan Chamorro, der für jedes einzelne Stück Arrangements für unterschiedliche Alters- und Könnerstufen entwickelt hat und so vom Anfänger bis zum Profi alle miteinbezieht.